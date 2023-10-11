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Димитров иронично отреагировал на то, что является самым возрастным игроком в сетке Шанхая

Димитров иронично отреагировал на то, что является самым возрастным игроком в сетке Шанхая
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Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров в интервью на корте иронично отреагировал на реплику о том, что является самым возрастным игроком, оставшимся в розыгрыше титула на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В мае Димитрову исполнилось 32 года.

Ранее 19-я ракетка мира Димитров (18) неожиданно обыграл 20-летнего Алькараса (1) в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Ведущий: Ты самый возрастной игрок, оставшийся в сетке. Но ты совсем не выглядишь как самый старый.
Димитров: Спасибо, что напомнил мне об этом.

За выход в полуфинал Шанхая Димитров сразится с 28-летним представителем Чили Николасом Харри (22).

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