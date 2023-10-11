Свитолина показала трогательное фото с дочкой. Она впервые пришла на тренировку Монфиса

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях трогательные фото. На фотографиях её почти годовалая дочь Скай запечатлена впервые пришедшей на тренировку отца, бывшей шестой ракетки мира, француза Гаэля Монфиса.

Напомним, Свитолина и Монфис впервые стали родителями 15 октября. Скай совсем скоро исполнится один год.

«Первая тренировка и первая фитнес-сессия», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На прошедшем Открытом чемпионате США – 2023 Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Гаэль же не смог преодолеть второй раунд, проиграв чемпиону Олимпиады-2020 в миксте, восьмой ракетке мира, россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 1:6.