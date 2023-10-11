«Чем выше шансы, тем хуже я выступаю». Рублёв – о своих перспективах на турнире в Шанхае

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал тот факт, что к четвертьфинальной стадии остался единственным представителем топ-10 рейтинга ATP в основной сетке турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику – Уго Умберу – я уступил на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, победил Стефаноса [Циципаса].

Ещё в моей сетке Харри и Григор. Я много раз проигрывал Григору. С Харри никогда не играл, но в этом сезоне он выступает потрясающе. Уже только из-за подачи с ним сложно справляться. Так что рано говорить. Своей игрой ребята заслужили быть там, где они есть», — сказал Рублёв в интервью на корте.