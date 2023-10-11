Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 11 октября и турнирная сетка
В Шанхае (Китай) близится к кульминации теннисный турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся сегодня, 11 октября. В его рамках игроки боролись за выход в 1/4 финала.
Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Результаты матчей 11 октября:
Николас Харри (Чили, 22) – Диего Шварцман (Аргентина, WC) – 6:3, 5:7, 6:3.
Уго Умбер (Франция, 32) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 6:1, 6:2.
Григор Димитров (Болгария, 18) – Карлос Алькарас (Испания, 1) – 5:7, 6:2, 6:4.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Томми Пол (США, 12) – 7:5, 7:5.
Стоит отметить, что россиянин Рублёв – единственный представитель топ-10 рейтинга ATP, оставшийся в текущем розыгрыше титула в Шанхае.
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