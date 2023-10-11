Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас заявил, что не намерен отказываться от цели завершить сезон первой ракеткой мира

Алькарас заявил, что не намерен отказываться от цели завершить сезон первой ракеткой мира
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» заявил, что не намерен отказываться от цели завершить сезон 2023 в статусе первой ракеткой мира.

«Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Я понимаю, что моя цель – завершить сезон первой ракеткой мира усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Я просто постараюсь выиграть следующие соревнования», — сказал Алькарас на пресс-конференции в Шанхае.

Турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) пройдёт с 23 по 29 октября. В данный момент первую строчку рейтинга ATP занимает серб Новак Джокович. У Джоковича 8945 очков, а у Алькараса — 8445.

Материалы по теме
Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала
Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android