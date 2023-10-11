Алькарас заявил, что не намерен отказываться от цели завершить сезон первой ракеткой мира

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас после поражения от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» заявил, что не намерен отказываться от цели завершить сезон 2023 в статусе первой ракеткой мира.

«Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Я понимаю, что моя цель – завершить сезон первой ракеткой мира усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Я просто постараюсь выиграть следующие соревнования», — сказал Алькарас на пресс-конференции в Шанхае.

Турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) пройдёт с 23 по 29 октября. В данный момент первую строчку рейтинга ATP занимает серб Новак Джокович. У Джоковича 8945 очков, а у Алькараса — 8445.