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Гарбинье Мугуруса показала, как отпраздновала 30-летний юбилей

Гарбинье Мугуруса показала, как отпраздновала 30-летний юбилей
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях новые фотографии. Она показала, как отпраздновала день рождения. Напомним, 8 октября Мугурусе исполнилось 30 лет.

«Лучший уикенд в день рождения», — подписала фото Мугуруса.

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Фото: из личного архива Гарбинье Мугурусы

Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпрепровождение с семьёй и друзьями. На данный момент неизвестно, на каком турнире испанка планирует вернуться в тур.

В мае 2023 года Мугуруса объявила о помолвке со своим бойфрендом Артуром Борхесом. Он является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford.

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