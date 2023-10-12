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Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 12 октября

Шанхай-2023, мужчины: расписание матчей 12 октября
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Сегодня, 12 октября, пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Теннисисты поборются за выход в полуфинальный раунд соревнований.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Расписание матчей 12 октября:

Фабиан Марожан (Венгрия) – Хуберт Хуркач (Польша, 16) – начало матча в 10:00 мск.
Бен Шелтон (США, 19) – Себастьян Корда (США, 26) – начало матча в 13:30 мск.

Отметим, что в сетке соревнований Шанхая остался лишь один российский теннисист. Это Андрей Рублёв. При этом он же единственный оставшийся представитель топ-10 рейтинга ATP на данном турнире. Рублёв проведёт свой четвертьфинальный матч 13 октября.

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