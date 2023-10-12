Людмила Самсонова — Лаура Зигемунд: текстовая трансляция 2-го круга турнира в Чжэнчжоу

Сегодня, 12 октября, 16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (113-я в рейтинге WTA) в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 10:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Лаура Зигемунд в втором круге турнира в Чжэнчжоу.
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Напомним, Людмила Самсонова и Лаура Зигемунд дважды встречались на корте. По личным встречам Самсонова ведёт со счётом 2-0. Она победила 7:5, 6:3 на грунте Штутгарта в четвертьфинале и 6:2, 6:1 на харде Кливленда в 1/8 финала (где в итоге завоевала титул). Оба матча состоялись в 2022 году. Соревнования в Чжэнчжоу продлятся до 15 октября.
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