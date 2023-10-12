Алина Корнеева — Линда Фрухвиртова: текстовая трансляция 2-го круга турнира в Гонконге

Сегодня, 12 октября, 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сыграет с 88-й ракеткой мира представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Поединок поставлен третьим запуском на первом корте и начнётся не раньше 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Линда Фрухвиртова во втором круге турнира в Гонконге.

Напомним, Алина Корнеева и Линда Фрухвиртова прежде ни разу не встречались на корте. 16-летняя российская теннисистка в нынешнем сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.