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Алина Корнеева — Линда Фрухвиртова: текстовая трансляция 2-го круга турнира в Гонконге

Алина Корнеева — Линда Фрухвиртова: текстовая трансляция 2-го круга турнира в Гонконге
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Сегодня, 12 октября, 179-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сыграет с 88-й ракеткой мира представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге. Поединок поставлен третьим запуском на первом корте и начнётся не раньше 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Линда Фрухвиртова во втором круге турнира в Гонконге.

Гонконг. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 13:10 МСК
Алина Корнеева
179
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Фрухвиртова
88
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова

Напомним, Алина Корнеева и Линда Фрухвиртова прежде ни разу не встречались на корте. 16-летняя российская теннисистка в нынешнем сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Соревнования в Гонконге продлятся до 15 октября.

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