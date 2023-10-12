Хуркач обыграл Марожана и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

В матче 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (91-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу польского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Хуркач 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марожана четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Шанхае Хуберт Хуркач встретится с победителем противостояния Бен Шелтон (США) — Себастьян Корда (США). Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.