Хуркач обыграл Марожана и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
В матче 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) 17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (91-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу польского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Хуркач 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марожана четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде соревнований в Шанхае Хуберт Хуркач встретится с победителем противостояния Бен Шелтон (США) — Себастьян Корда (США). Хардовый турнир в Китае завершится 15 октября.
Комментарии
- 12 октября 2023
-
11:57
-
11:10
-
10:57
-
10:33
-
10:29
-
10:00
-
09:30
-
02:00
-
00:21
- 11 октября 2023
-
23:49
-
23:39
-
22:43
-
22:22
-
21:46
-
21:38
-
20:55
-
20:27
-
20:18
-
20:00
-
19:51
-
19:42
-
19:25
-
19:12
-
18:55
-
18:24
-
18:16
-
17:56
-
17:50
-
17:28
-
17:11
-
16:58
-
16:26
-
16:17
-
16:11
-
15:52
Партнерский контент