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Александр Шевченко выступит в основной сетке турнира ATP-250 в Антверпене

Александр Шевченко выступит в основной сетке турнира ATP-250 в Антверпене
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84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко выступит в основной сетке хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). Соревнования пройдут с 16 по 20 октября.

Помимо Шевченко, в основную сетку турнира в Антверпене попал колумбийский спортсмен Даниэль-Элаи Галан.

Напомним, ранее Шевченко не смог выйти во второй круг хардового турнира серии «Мастерс», который проходит в эти дни в Шанхае (Китай). В первом круге соревнований российский теннисист проиграл представителю Китайского Тайбэя Чун Син Цену (380-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 3:6, 2:6. Также Шевченко потерпел поражение во втором круге турнира ATP-250 в Астане (Казахстан). Его соперником на этой стадии соревнований был серб Хамад Меджедович.

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