Самсонова и Кудерметова вышли в 1/2 парного разряда турнира в Чжэнчжоу

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в полуфинал турнира в Чжэнчжоу (Китай) в парном разряде. За выход в 1/2 турнира росиянки боролись с Тимей Бабош (Венгрия) и Людмилой Киченок (Украина). Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, [11:9] в пользу россиянок.

В полуфинале российских теннисисток ожидают представительницы Японии Суко Аояма и Эна Сибахара, обыгравшие в четвертьфинале российскую теннисистку Диану Шнайдер и колумбийскую спортсменку Марию-Камилу Осорио-Серрано. Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, [10:7] в пользу японских теннисисток.

Ранее Людмила Самсонова завершила выступление в одиночном разряде турнира, уступив в трёх сетах Лауре Зигемунд из Германии со счётом 6:3, 2:6, 1:6.