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Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала в Чжэнчжоу, где сыграет с Жабер

Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала в Чжэнчжоу, где сыграет с Жабер
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Соперницей россиянки во втором круге была местная теннисистка Чжосюань Бай (117-я ракетка мира). Поединок завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:4.

Чжэнчжоу. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 15:00 МСК
Чжосюань Бай
117
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Дарья Касаткина ни разу не подала навылет и допустила три двойных ошибки. Чжосюань Байтакже ни разу не подала навылет, но и не совершила двойных ошибок.

В четвертьфинале китайского турнира с призовым фондом $ 780 637 россиянку ждёт встреча с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Она во втором круге сломила сопротивление итальянской теннисистки Лючии Бронцетти 6:3, 7:6 (7:5).

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