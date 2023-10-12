Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала в Чжэнчжоу, где сыграет с Жабер

12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Соперницей россиянки во втором круге была местная теннисистка Чжосюань Бай (117-я ракетка мира). Поединок завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Дарья Касаткина ни разу не подала навылет и допустила три двойных ошибки. Чжосюань Байтакже ни разу не подала навылет, но и не совершила двойных ошибок.

В четвертьфинале китайского турнира с призовым фондом $ 780 637 россиянку ждёт встреча с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Она во втором круге сломила сопротивление итальянской теннисистки Лючии Бронцетти 6:3, 7:6 (7:5).