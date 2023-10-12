Дарья Касаткина вышла в 1/4 финала в Чжэнчжоу, где сыграет с Жабер
Поделиться
12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Соперницей россиянки во втором круге была местная теннисистка Чжосюань Бай (117-я ракетка мира). Поединок завершился победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:4.
Чжэнчжоу. 2-й круг
12 октября 2023, четверг. 15:00 МСК
117
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Дарья Касаткина ни разу не подала навылет и допустила три двойных ошибки. Чжосюань Байтакже ни разу не подала навылет, но и не совершила двойных ошибок.
В четвертьфинале китайского турнира с призовым фондом $ 780 637 россиянку ждёт встреча с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Она во втором круге сломила сопротивление итальянской теннисистки Лючии Бронцетти 6:3, 7:6 (7:5).
Комментарии
- 12 октября 2023
-
16:36
-
16:34
-
16:00
-
15:50
-
15:20
-
15:17
-
14:42
-
14:09
-
13:59
-
13:48
-
12:56
-
12:33
-
12:30
-
11:57
-
11:10
-
10:57
-
10:33
-
10:29
-
10:00
-
09:30
-
02:00
-
00:21
- 11 октября 2023
-
23:49
-
23:39
-
22:43
-
22:22
-
21:46
-
21:38
-
20:55
-
20:27
-
20:18
-
20:00
-
19:51
-
19:42
-
19:25
Партнерский контент