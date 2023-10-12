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Бен Шелтон ударил себя ракеткой по голове по ходу поединка с Кордой в Шанхае

Бен Шелтон ударил себя ракеткой по голове по ходу поединка с Кордой в Шанхае
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Полуфиналист US Open – 2023, 20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон попал в неприятный инцидент по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, за выход в полуфинал соревнований Шелтон (19) сражался с соотечественником Себастьяном Кордой (26).

По ходу данного поединка 21-летний Шелтон случайно ударил себя ракеткой по голове. Это произошло, когда Бен тянулся за мячом и, проводя ракетку после удара, задел голову. Он не стал брать из-за этого медицинский тайм-аут, а позднее отыграл брейк в решающем сете.

В итоге встреча завершилась со счётом 6:7 (12:10), 6:2, 7:6 (8:6) в пользу 23-летнего Корды. За выход в финал Шанхая Себастьян сразится с поляком Хубертом Хуркачем (16).

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