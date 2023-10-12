Шанхай — 2023, мужчины: результаты матчей 12 октября и турнирная сетка

В Шанхае (Китай) близится к кульминации теннисный турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся сегодня, 12 октября. В его рамках игроки боролись за выход в полуфинальную стадию.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Результаты матчей 12 октября:

Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:6, 6:1, 6:3.

Себастьян Корда (США, 26) – Бен Шелтон (США, 19) – 6:7 (10:12), 6:2, 7:6 (8:6).

Стоит отметить, что седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв является единственным представителем топ-10 рейтинга ATP, оставшимся в текущем розыгрыше соревнования в Шанхае. Он проведёт свой четвертьфинальный матч завтра, 13 октября.