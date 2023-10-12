Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шанхай — 2023, мужчины: результаты матчей 12 октября и турнирная сетка

Шанхай — 2023, мужчины: результаты матчей 12 октября и турнирная сетка
Комментарии

В Шанхае (Китай) близится к кульминации теннисный турнир серии «Мастерс», который продлится до 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся сегодня, 12 октября. В его рамках игроки боролись за выход в полуфинальную стадию.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Шанхае. Результаты матчей 12 октября:

Хуберт Хуркач (Польша, 16) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 4:6, 6:1, 6:3.
Себастьян Корда (США, 26) – Бен Шелтон (США, 19) – 6:7 (10:12), 6:2, 7:6 (8:6).

Стоит отметить, что седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв является единственным представителем топ-10 рейтинга ATP, оставшимся в текущем розыгрыше соревнования в Шанхае. Он проведёт свой четвертьфинальный матч завтра, 13 октября.

Турнирная сетка «Мастерса» в Шанхае
Материалы по теме
«Никакого уважения». Соперника Рублёва разнесли за провокационный жест на турнире в Шанхае
«Никакого уважения». Соперника Рублёва разнесли за провокационный жест на турнире в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android