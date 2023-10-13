Хромачёва и Ву уверенно вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Сеуле

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и её партнёрша по парному разряду Ву Фан-Син, представляющая Китайский Тайбэй, уверенно вышли в полуфинал парного разряда турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/4 финала спортсменки обыграли кореянок Чой Чжи Хи и Пак Со Юн. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте ровно 1 час. За это время Хромачёва и Ву Фан-Син реализовали 6 брейк-пойнтов из 11 и допустили три двойные ошибки. На счету корейских спортсменок — один выполненный эйс, один реализованный брейк-пойнт (100%) и одна двойная ошибка.

За выход в финал Ирина Хромачёва и Ву Фан-Син поборются с дуэтом чешки Мари Боузковой и американки Бетани Маттек-Сэндс.