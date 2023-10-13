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Винус Уильямс пропустит Australian Open — 2024

Винус Уильямс пропустит Australian Open — 2024
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс сообщила, что пропустит Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.

«У меня было сумасшедшее падение на Уимблдоне. Я просто поскользнулась и выбыла из борьбы. Я старалась изо всех сил восстановиться к Открытому чемпионату США, но не смогла вернуть форму. Поэтому сейчас я просто отдыхаю, пока не смогу вернуться. Я нацелена на март, когда турниры вернутся в США. Моя цель — продолжать работать до тех пор, пока соревнования не вернутся в США», — сказала Уильямс в видео, опубликованном в её соцсетях.

Напомним, Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.

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