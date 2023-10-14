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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что не планирует возобновлять карьеру

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что не планирует возобновлять карьеру
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса заявила, что в ближайшем будущем не планирует возвращаться в профессиональный теннис.

«Моя физическая форма изменилась, потому что, не участвуя в соревнованиях, я стараюсь оставаться в форме, но не тренируясь до предела. Хожу в спортзал регулярно, минимум раз в неделю, но сейчас я люблю заниматься силовыми тренировками, дополняю их кардио, зумбой (танцевальная техника), занятиями пилатесом, йогой, боксом… Я уделяю время тем вещам, на которые, когда я профессионально занималась теннисом, у меня не оставалось времени.

Собираюсь ли я вернуться к соревнованиям? Сейчас у меня нет такого желания. Мой план сейчас – поспать, отдохнуть, побыть с близкими, наверстать упущенное… Я не вижу ничего дальше того, что делаю сегодня, завтра и на этой неделе.

Моя мотивация по-прежнему очень высока, но в таком конкурентном мире, как теннис высокого уровня, – твёрдо уверена в этом – если я не буду тренироваться, а мои соперники будут это делать, они победят меня, потому что будут более подготовлены.

Теннису нет места в моей повседневной жизни. Я по-прежнему уделяю внимание своим товарищам по команде, время от времени могу поиграть, но не интенсивно, а больше для удовольствия. Я не думаю о теннисе, его нет в моём распорядке дня, я действительно отдыхаю и стараюсь держаться подальше от кортов», – сказала Мугуруса в интервью Women’s Health Magazine.

Напомним, в начале апреля этого года Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила проводить больше времени с семьёй и друзьями.

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