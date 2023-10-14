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Крейчикова — Касаткина: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу

Крейчикова — Касаткина: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
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Сегодня, 14 октября, пройдёт полуфинальная встреча турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) между чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (18-е место в рейтинге WTA) и россиянской Дарьей Касаткиной (12-е место в рейтинге WTA). Встреча назначена на 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Барборы Крейчиковой и Дарьи Касаткиной за выход в финал турнира в Чжэнчжоу.

Это будет четвёртая встреча двух теннисисток. Ранее две встречи выиграла Крейчикова, одна осталась за Дарьей Касаткиной. В 2021 году в Цинциннати выиграла чешка, затем на турнире в Аделаиде в этом году сильнее оказалась Касаткина. В третьей встрече спустя месяц после второй, в Дубае Крейчикова обыграла россиянку.

Чжэнчжоу. 1/2 финала
14 октября 2023, суббота. 15:00 МСК
Барбора Крейчикова
18
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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