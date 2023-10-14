Крейчикова — Касаткина: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу
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Сегодня, 14 октября, пройдёт полуфинальная встреча турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) между чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (18-е место в рейтинге WTA) и россиянской Дарьей Касаткиной (12-е место в рейтинге WTA). Встреча назначена на 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Барборы Крейчиковой и Дарьи Касаткиной за выход в финал турнира в Чжэнчжоу.
Это будет четвёртая встреча двух теннисисток. Ранее две встречи выиграла Крейчикова, одна осталась за Дарьей Касаткиной. В 2021 году в Цинциннати выиграла чешка, затем на турнире в Аделаиде в этом году сильнее оказалась Касаткина. В третьей встрече спустя месяц после второй, в Дубае Крейчикова обыграла россиянку.
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