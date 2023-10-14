Видеообзор поражения Анны Блинковой от Лейлы Фернандес на турнире в Гонконге

60-я ракетка мира в рейтинге WTA Лейла Фернандес обыграла россиянку Анну Блинкову (37-е место в рейтинге WTA) в рамках полуфинальной встречи на турнире WTA-250 в Гонконге.

В борьбе за выход в финал турнира, которая продолжалась 1 час 19 минут, канадская теннисистка Лейла Фернандес оказалась сильнее российской оппонентки со счётом 6:2, 7:5.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации.

Канадская теннисистка восемь раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. У Анны Блинковой четыре эйса и четыре допущенные двойные ошибки.

В финале турнира в Гонконге Лейле Фернандес предстоит встреча с Катериной Синяковой.