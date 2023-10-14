Рублёв и Хуркач сыграют в финале «Мастерса» в Шанхае

15 октября состоится финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом $ 8,8 млн. В решающей игре турнира встретятся россиянин Андрей Рублёв, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, и польский теннисист Хуберт Хуркач (17-я ракетка мира).

Напомним, на пути к финалу Рублёв последовательно обыграл Кентена Алиса, Адриана Маннарино (оба — Франция), Томми Пола (США), Уго Умбера (Франция) и Григора Димитрова (Болгария).

Хуркач для попадания в финальную игру переиграл Танаси Коккинакиса (Австралия), Ю Сиу Сю (Китайский Тайбэй), Чжан Чжичжэня (Китай), Фабиана Марожана (Венгрия) и Себастьяна Корду (США).

Решающий поединок за звание победителя шанхайского «Мастерса» начнётся 15 октября в 11:30 мск.