Андрей Рублёв добился уникального достижения после победы над Димитровым в Шанхае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на данный момент является единственным игроком как ATP-, так и WTA-тура, которому удалось третий год подряд выиграть минимум 50 матчей за сезон.

Напомним, 50-й матч в 2023 году Рублёв выиграл в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Там он в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова.

Количество побед Рублёва в последние три года:

2021 год – 53 победы;

2022 год – 51 победа;

2023 год – 50 побед (на текущий момент).

Отметим, что лишь у двух представителей ATP-тура есть теоретические шансы повторить достижение Рублёва. Это касается грека Стефаноса Циципаса и норвежца Каспера Рууда. У Циципаса было 55 побед в 2021 году, 61 в 2022-м и 43 сейчас; у Рууда 57 в 2021-м, 51 в 2022-м и 35 сейчас.