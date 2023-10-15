Гаэль Монфис опубликовал эмоциональный пост в честь первого дня рождения дочки Скай

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис трогательно поздравил свою дочку Скай с днём рождения. Сегодня, 15 октября, ей исполнился один год. Напомним, мамой Скай является бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина.

Фото: из личного архива Гаэля Монфиса

«Скай, сегодня, когда мы празднуем твой день рождения, моё сердце наполнено эмоциями. Каждый миг, проведённый с тобой, напоминает о том, как мне повезло, что ты у меня есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слёзы внесли неповторимые краски в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир. Для тебя, мой маленькая драгоценность, я желаю всего мыслимого счастья и всех чудес, которые может преподносить жизнь. С первым днём рождения, моя маленькая принцесса», — подписал фото Монфис.