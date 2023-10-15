Дмитриева: у Рублёва был шикарный шанс выиграть «Мастерс», он был главным фаворитом

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Очень обидное поражение Андрея. «Мастерс» в Шанхае сложился для Рублёва достаточно удачно. Ещё в середине турнира все сильнейшие игроки вылетели. У Андрея был шикарный шанс выиграть крупный турнир, он оставался главным фаворитом. К сожалению, Рублёв не воспользовался этой возможностью. Наверное, ему будет обидно сейчас. Очень неприятно проигрывать такие финалы. Все слишком рано начали писать о том, что он может стать четвёртой ракеткой мира. Андрей ещё не сыграл, а уже все написали. Вот он и проиграл», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.