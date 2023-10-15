Гурьева – о титуле на US Open: последний юниорский «Шлем» в жизни вытянули на характере

Победительница US Open – 2023 в парном разряде среди юниоров, 18-летняя Анастасия Гурьева рассказала о том, как справлялась с давлением во время турнира.

«Старалась не думать насчёт того, будет сложно или легко по ходу турнира. Просто хотела показать максимум, так как понимала, что это будет мой последний юниорский «Шлем» в жизни. И, конечно, хотела выиграть большего всего одиночку, так как предыдущий результат – полуфинал на «РГ» – неплохо, но всё равно понимаю, что все игроки тренируются, готовятся, выкладываются. Просто боролась за каждое очко, матч. Что-то сложилось, что-то нет.

Конечно, когда у тебя есть напарница всё легче воспринимается: мы друг друга поддерживаем, о чём-то разговариваем. Иногда просто во время матча нужно отвлечься, так что мы болтали про еду, про другие матчи. Это иногда и помогало – нас отпускало. Особенно напарницу – она об этом говорила. Всё равно мы вытянули на характере, потому что хотели выиграть. Когда уровень примерно одинаковый у всех, вытягивают за счёт эмоций», – сказала Гурьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в сентябре Анастасия Гурьева закрыла карьеру на юниорах победой на турнире «Большого Шлема» в США. В паре с румынкой Марой Гаэ она одолела японок Сару Саито и Нанаки Сато, выиграв первый ТБШ в карьере.

Полное интервью с Анастасией Гурьевой читайте на «Чемпионате» позднее.