Гурьева: с Миррой Андреевой сложно играть — все видят разницу в возрасте

Победительница US Open – 2023 в парном разряде среди юниоров 18-летняя Анастасия Гурьева, комментируя успехи соотечественницы Мирры Андреевой, высказала мнение, что разница в возрасте провоцирует соперниц не недооценку. Напомним, 16-летняя российская теннисистка Андреева стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии – 2023 среди юниоров.

«С Миррой сложно играть, так как соперницы видят разницу в возрасте. И думают, что ей-то точно не могут проиграть. В итоге либо расслабляются, либо зажимаются. Но я стараюсь не обращать на это внимания. С какой-то стороны мне как раз помог юниорский тур, потому что я отыграла со всеми, кто младше меня, хотя и старалась на это не обращать внимания. Потому что знаю, что в теннис играют в абсолютно разном возрасте: от 15 лет до 40.

Ты должен не смотреть, кто твой соперник, а просто стараться выиграть», – сказала Гурьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.