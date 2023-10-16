Обновился рейтинг ATP, Андрей Рублёв вернулся в топ-5

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 октября, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублёв вернулся в топ-5, заняв 5-е место (+2). Карен Хачанов опустился на 15-ю строчку. Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идёт испанец Карлос Алькарас.

Мировой рейтинг ATP

Рейтинг АТР от 16 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;

5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4765;

6 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4605;

7 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4360;

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4605;

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 3460;

10 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410;

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2340…

42 (50). Роман Сафиуллин (Россия) — 1007…

50 (52). Аслан Карацев (Россия) — 933…

84 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699…