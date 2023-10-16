Дарья Касаткина приблизилась к первой десятке рейтинга WTA

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16 октября Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Первая десятка лидеров осталась без изменений. Российская теннисистка Дарья Касаткина приблизилась к лидирующей группе на одну позицию и занимает 11-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA. 16 октября:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) – 9381.

2. Ига Свёнтек (Польша) – 8545.

3. Кори Гауфф (США) – 6455.

4. Джессика Пегула (США) – 6050.

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870.

6. Мария Саккари (Греция) – 4475.

7. Онс Жабер (Тунис) – 4195.

8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839.

9. Каролина Мухова (Чехия) – 3663.

10. Каролин Гарсия (Франция) – 3450.

11 (+1). Дарья Касаткина (Россия) – 2915…

17 (-1). Людмила Самсонова (Россия) – 2595.

18 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) – 2550…

22. Екатерина Александрова (Россия) – 2035…

28 (-1). Анастасия Потапова (Россия) – 1588…

49 (+1). Мирра Андреева (Россия) – 1158…

52 (-15). Анна Блинкова (Россия) – 1110…

58 (+3). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1044...

68 (-1). Элина Аванесян (Россия) – 933…

72 (-6). Диана Шнайдер (Россия) – 915...

83 (-1). Анна Калинская (Россия) – 821.

84 (-3). Камилла Рахимова (Россия) – 818.