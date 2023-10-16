Дарья Касаткина приблизилась к первой десятке рейтинга WTA

16 октября Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Первая десятка лидеров осталась без изменений. Российская теннисистка Дарья Касаткина приблизилась к лидирующей группе на одну позицию и занимает 11-е место в рейтинге.
Рейтинг WTA. 16 октября:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) – 9381.
2. Ига Свёнтек (Польша) – 8545.
3. Кори Гауфф (США) – 6455.
4. Джессика Пегула (США) – 6050.
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870.
6. Мария Саккари (Греция) – 4475.
7. Онс Жабер (Тунис) – 4195.
8. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839.
9. Каролина Мухова (Чехия) – 3663.
10. Каролин Гарсия (Франция) – 3450.
11 (+1). Дарья Касаткина (Россия) – 2915…
17 (-1). Людмила Самсонова (Россия) – 2595.
18 (-1). Вероника Кудерметова (Россия) – 2550…
22. Екатерина Александрова (Россия) – 2035…
28 (-1). Анастасия Потапова (Россия) – 1588…
49 (+1). Мирра Андреева (Россия) – 1158…
52 (-15). Анна Блинкова (Россия) – 1110…
58 (+3). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1044...
68 (-1). Элина Аванесян (Россия) – 933…
72 (-6). Диана Шнайдер (Россия) – 915...
83 (-1). Анна Калинская (Россия) – 821.
84 (-3). Камилла Рахимова (Россия) – 818.