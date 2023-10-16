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Александр Зверев сенсационно уступил в первом круге турнира в Токио

Александр Зверев сенсационно уступил в первом круге турнира в Токио
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Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио. Соперником немца по первому кругу был австралиец Джордан Томпсон (60-я ракетка мира). Матч, длившийся 1 час 35 минут, завершился победой австралийца со счётом 6:3, 6:4.

Токио (м). 1-й круг
16 октября 2023, понедельник. 07:15 МСК
Джордан Томпсон
60
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александр Зверев
9
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Томпсон пять раз подал навылет, в то время как Зверев сделал два эйса. Австралиец не допустил за матч ни одной двойной ошибки, а Зверев, сеяный на турнире под третьим номером, допустил три. Процент реализации брейк-пойнтов у Джордана Томпсона — 50% (3/6), у Александра Зверева — 20% (1/5).

Соперник Томпсона по второму кругу определится в поединке американца Бена Шелтона и японца Таро Дэниэла, успешно прошедшего квалификацию.

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