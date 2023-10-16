Александр Зверев сенсационно уступил в первом круге турнира в Токио

Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио. Соперником немца по первому кругу был австралиец Джордан Томпсон (60-я ракетка мира). Матч, длившийся 1 час 35 минут, завершился победой австралийца со счётом 6:3, 6:4.

Томпсон пять раз подал навылет, в то время как Зверев сделал два эйса. Австралиец не допустил за матч ни одной двойной ошибки, а Зверев, сеяный на турнире под третьим номером, допустил три. Процент реализации брейк-пойнтов у Джордана Томпсона — 50% (3/6), у Александра Зверева — 20% (1/5).

Соперник Томпсона по второму кругу определится в поединке американца Бена Шелтона и японца Таро Дэниэла, успешно прошедшего квалификацию.