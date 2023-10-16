Александр Зверев сенсационно уступил в первом круге турнира в Токио
Поделиться
Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио. Соперником немца по первому кругу был австралиец Джордан Томпсон (60-я ракетка мира). Матч, длившийся 1 час 35 минут, завершился победой австралийца со счётом 6:3, 6:4.
Токио (м). 1-й круг
16 октября 2023, понедельник. 07:15 МСК
60
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
9
Александр Зверев
А. Зверев
Томпсон пять раз подал навылет, в то время как Зверев сделал два эйса. Австралиец не допустил за матч ни одной двойной ошибки, а Зверев, сеяный на турнире под третьим номером, допустил три. Процент реализации брейк-пойнтов у Джордана Томпсона — 50% (3/6), у Александра Зверева — 20% (1/5).
Соперник Томпсона по второму кругу определится в поединке американца Бена Шелтона и японца Таро Дэниэла, успешно прошедшего квалификацию.
Комментарии
- 16 октября 2023
-
10:38
-
10:10
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
06:48
-
00:47
-
00:14
- 15 октября 2023
-
22:00
-
21:35
-
21:31
-
21:15
-
19:54
-
19:09
-
18:44
-
18:26
-
18:01
-
17:41
-
17:28
-
17:16
-
16:01
-
15:53
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:22
-
14:18
-
14:15
-
14:15
-
14:12
-
13:58
Партнерский контент