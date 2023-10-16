Вера Звонарёва успешно преодолела первый круг в Наньчане и в одиночном, и в парном разряде

39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва начала турнир WTA-250 в Наньчане (Китай) с побед в первом круге одиночного и парного разрядов.

Сначала россиянка в одиночном турнире переиграла представительницу Нидерландов Арианне Хартоно со счётом 6:1, 6:2 и вышла во второй круг. Там Звонарёвой предстоит встреча с победительницей матча Дианы Шнайдер (Россия) и китаянки Чжу Линь.

В первом круге парного разряда китайского турнира Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд обыграла Джесси Ромпис (Индонезия) и Пратхану Тхомбаре (Индия) со счётом 6:3, 7:5. В 1/4 парного разряда дуэт теннисисток из России и Германии сыграет с победителем противостояния китаянок Есинь Ма и Сичжа Вэй с Луксикой Кумхум и Пеангтарн Плипуек (обе — Таиланд).