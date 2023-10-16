Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Наньчане, где сыграет со Звонарёвой

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 72-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла в первом круге турнира категории WTA-250 пятую сеяную, китаянку Чжу Линь (35-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, завершился победой Шнайдер в двух сетах — 6:4, 6:0.

Соперницы сделали по одному эйсу, россиянка допустила четыре двойные ошибки, Чжу Линь сделала пять. Россиянка отметилась стопроцентной реализаций брейк-пойнтов — четыре из четырёх. Китайская теннисистка смогла реализовать один из двух.

В матче второго круга турнира в Наньчане с призовым фондом $ 259 303 Диана Шнайдер сразится за выход в четвертьфинал с соотечественницей Верой Звонарёвой. Та в матче первого круга была сильнее Арианне Хартоно из Нидерландов — 6:1, 6:2.