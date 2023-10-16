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Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Наньчане, где сыграет со Звонарёвой

Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Наньчане, где сыграет со Звонарёвой
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Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 72-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла в первом круге турнира категории WTA-250 пятую сеяную, китаянку Чжу Линь (35-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, завершился победой Шнайдер в двух сетах — 6:4, 6:0.

Наньчан. 1-й круг
16 октября 2023, понедельник. 14:10 МСК
Диана Шнайдер
72
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Чжу Линь
35
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Соперницы сделали по одному эйсу, россиянка допустила четыре двойные ошибки, Чжу Линь сделала пять. Россиянка отметилась стопроцентной реализаций брейк-пойнтов — четыре из четырёх. Китайская теннисистка смогла реализовать один из двух.

В матче второго круга турнира в Наньчане с призовым фондом $ 259 303 Диана Шнайдер сразится за выход в четвертьфинал с соотечественницей Верой Звонарёвой. Та в матче первого круга была сильнее Арианне Хартоно из Нидерландов — 6:1, 6:2.

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