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Даниил Медведев опубликовал милые фото с празднования первого дня рождения дочери Алисы

Даниил Медведев опубликовал милые фото с празднования первого дня рождения дочери Алисы
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милые фото с празднования первого дня рождения дочери Алисы. Напомним, 14 октября ей исполнился год.

«С днём рождения Алису», — подписал фото Медведев.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Ранее Медведев (2) неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), действующим чемпионом которого являлся. Даниил дошёл до третьего круга, где со счётом 6:7 (8:10), 2:6 проиграл 26-й ракетке мира американцу Себастьяну Корде (26).

В данный момент Медведев готовится к выступлению на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Отметим, что Даниил уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Турине (Италия).

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