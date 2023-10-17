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Эрика Андреева: ничего от себя не ждала, поэтому так хорошо сыграла в Руане

Эрика Андреева: ничего от себя не ждала, поэтому так хорошо сыграла в Руане
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130-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева рассказала, как мысли о рейтинге влияют на её выступления. Ранее россиянка обыграла француженку Ализе Корне в полуфинале челленджера в Руане (Франция), а в финале соревнований проиграла швейцарке Виктории Голубич.

«Конечно, есть очень сильное желание успеть до Australian Open войти в топ-100. Но у меня уже такое было, когда я стояла 115-й или 114-й, думала только об этом и не могла играть совсем. Результаты сразу пошли вниз. Сейчас, когда я упала в рейтинге, стала стоять где-то 170-й, вообще перестала об этом думать. И даже, когда я ехала на этот турнир, у меня было такое, что я не особо хочу в этот Руан ехать, потому что не люблю играть во Франции в зале. Я ничего от себя не ждала, поэтому так хорошо сыграла», — сказала Андреева в интервью в эфире «Больше! Лайв».

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