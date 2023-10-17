Камилла Рахимова уступила Варваре Грачёвой в первом круге турнира в Наньчане

Российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира в Наньчане (Китай). В матче первого круга россиянка проиграла Варваре Грачёвой, представляющей Францию, со счётом 3:6, 4:6.

Неделю назад теннисистки встречались на турнире в Гонконге, тогда победу одержала Камилла Рахимова, потратив на это 1 час 23 минуты. Сегодняшний матч продолжался на шесть минут больше. Рахимова не сделала ни одного эйса, в то время как её соперница подала навылет три раза. Но число двойных ошибок больше у победительницы встречи, восемь против двух.

Во втором круге турнира категории WTA-250 Грачёва встретится с победительницей матча Юхань Ван (Китай) и Катержины Синяковой (Чехия).