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Камилла Рахимова уступила Варваре Грачёвой в первом круге турнира в Наньчане

Камилла Рахимова уступила Варваре Грачёвой в первом круге турнира в Наньчане
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира в Наньчане (Китай). В матче первого круга россиянка проиграла Варваре Грачёвой, представляющей Францию, со счётом 3:6, 4:6.

Наньчан. 1-й круг
17 октября 2023, вторник. 12:25 МСК
Варвара Грачёва
45
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Камилла Рахимова
84
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Неделю назад теннисистки встречались на турнире в Гонконге, тогда победу одержала Камилла Рахимова, потратив на это 1 час 23 минуты. Сегодняшний матч продолжался на шесть минут больше. Рахимова не сделала ни одного эйса, в то время как её соперница подала навылет три раза. Но число двойных ошибок больше у победительницы встречи, восемь против двух.

Во втором круге турнира категории WTA-250 Грачёва встретится с победительницей матча Юхань Ван (Китай) и Катержины Синяковой (Чехия).

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