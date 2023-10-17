Ольховский высказался на тему жалоб Касаткиной о трудностях во время участия в туре WTA

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной о жизненных сложностях в процессе участия в туре WTA и сложных перелётов от турнира к турниру.

«Сложно сказать, почему Касаткина сделала такое заявление. На мой взгляд, не хочешь – не играй. Никто же её не заставляет выступать на таком количестве турниров. Да, она будет ниже в рейтинге, будет меньше зарабатывать. Но зато Дарья станет спокойнее жить.

Когда теннисист планирует свой график, он ориентируется на то, чтобы стоять выше в рейтинге и больше зарабатывать. Да, в этом виде спорта вот такие условия, чтобы достичь максимально высокой цели, которую ставишь перед собой. Но никто тебя не обязывает что-то делать. Каждый имеет возможность выбирать себе календарь и летать столько, сколько будет комфортно.

А если тебе хочется отдохнуть, то отдохни. Просто тебе никто в это время не станет платить зарплату. Поэтому возникает вопрос. Если Касаткиной настолько всё надоело, то зачем так много играть и летать? Пожертвуй чем-то», – сказал Ольховский в интервью Vprognoze.ru.