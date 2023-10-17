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Кафельников: если Касаткина не готова, то пусть заканчивает карьеру. Кому сейчас легко?

Кафельников: если Касаткина не готова, то пусть заканчивает карьеру. Кому сейчас легко?
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Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал высказывание россиянки Дарья Касаткиной, которая ранее заявила, что с точки зрения жизненной логистики хуже спорта, чем теннис, в мире нет.

«Слова Касаткиной об усталости? Её кто-то принудительно заставляет заниматься теннисом? Если Дарья не готова к такому, то пусть заканчивает карьеру. Всё очень просто. Кому сейчас легко? В моей карьере тоже бывали разные ситуации, но не буду углубляться в 30-летнюю историю. Я уже и не помню, как справлялся. Но Дарью же никто с кнутом не заставляет играть. В конце концов, она получает очень большие призовые. Если у неё есть то, чем она ещё может заниматься — ради бога», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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