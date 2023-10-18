Роман Сафиуллин — Тьяго Уайлд: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Стокгольме
Поделиться
Сегодня, 18 октября, 42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (77-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Поединок поставлен вторым запуском на первом корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Тьяго Уайлд в первом круге соревнований в Швеции.
Стокгольм. 1-й круг
18 октября 2023, среда. 14:30 МСК
77
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
42
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Напомним, по личным встречами бразильский теннисист ведёт со счётом 1-0. Тьяго Уайлд обыграл Романа Сафиуллина в 1/16 финала грунтового челленджера в Загребе (Хорватия) со счётом 0:6, 7:5, 7:5. Соревнования в Стокгольме продлятся до 22 октября.
Комментарии
- 18 октября 2023
-
11:57
-
11:48
-
11:33
-
10:43
-
10:42
-
09:30
-
09:18
-
07:27
-
00:37
- 17 октября 2023
-
23:56
-
23:14
-
22:34
-
22:20
-
21:35
-
20:50
-
20:32
-
19:45
-
18:41
-
18:21
-
18:12
-
18:02
-
17:19
-
15:46
-
15:10
-
15:06
-
14:42
-
14:18
-
13:58
-
13:32
-
13:08
-
12:48
-
12:18
-
12:15
-
11:39
-
10:55
Партнерский контент