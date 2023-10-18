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Роман Сафиуллин — Тьяго Уайлд: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Стокгольме

Роман Сафиуллин — Тьяго Уайлд: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Стокгольме
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Сегодня, 18 октября, 42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (77-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Поединок поставлен вторым запуском на первом корте стадиона «Кунглига Теннисхаллен» и начнётся не раньше 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Тьяго Уайлд в первом круге соревнований в Швеции.

Стокгольм. 1-й круг
18 октября 2023, среда. 14:30 МСК
Тьяго Уайлд
77
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Напомним, по личным встречами бразильский теннисист ведёт со счётом 1-0. Тьяго Уайлд обыграл Романа Сафиуллина в 1/16 финала грунтового челленджера в Загребе (Хорватия) со счётом 0:6, 7:5, 7:5. Соревнования в Стокгольме продлятся до 22 октября.

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