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Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане на отказе Звонарёвой

Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане на отказе Звонарёвой
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72-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В матче второго круга соревнований при счёте 6:3, 0:1 соперница Шнайдер 39-летняя российская спортсменка Вера Звонарёва отказалась продолжать игру из-за плохого самочувствия.

Продолжительность матча теннисисток составила 52 минуты. Шнайдер в этой встрече один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Звонарёвой один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующей стадии турнира в Наньчане Диана Шнайдер сыграет с 93-й ракеткой мира представительницей Японии Нао Хибино. Соревнования в Китае продлятся до 22 октября.

Наньчан. 2-й круг
18 октября 2023, среда. 10:55 МСК
Вера Звонарёва
272
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		1
6 		0
         
Диана Шнайдер
72
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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