Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане на отказе Звонарёвой
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72-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Наньчане (Китай). В матче второго круга соревнований при счёте 6:3, 0:1 соперница Шнайдер 39-летняя российская спортсменка Вера Звонарёва отказалась продолжать игру из-за плохого самочувствия.
Продолжительность матча теннисисток составила 52 минуты. Шнайдер в этой встрече один раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Звонарёвой один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В следующей стадии турнира в Наньчане Диана Шнайдер сыграет с 93-й ракеткой мира представительницей Японии Нао Хибино. Соревнования в Китае продлятся до 22 октября.
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