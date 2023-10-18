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Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира в Стокгольме

Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала турнира в Стокгольме
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42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Бразилии Тьяго Уайлда (77-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Уайлда два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Швеции Роман Сафиуллин сыграет с 24-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино. Хардовый турнир в Стокгольме завершится 22 октября.

Стокгольм. 1-й круг
18 октября 2023, среда. 14:25 МСК
Тьяго Уайлд
77
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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