Монфис — о турнире в Стокгольме: здесь очень холодно, моя дочь заболела в первый же день

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В стартовом матче Монфис, в данный момент занимающий 140-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2:6, 6:2, 7:5 обыграл 52-ю ракетку мира, представителя Венгрии Мартона Фучовича.

«Я провёл 10 весёлых дней со своей семьёй, женой и дочерью, очень холодно здесь. Моя дочь заболела в первый же день. Прошло уже десять дней, я чувствую себя местным жителем, чувствую себя прекрасно. Я хорошо двигаюсь. Теперь мне нужно показывать результаты в матчах и верить. Надеюсь, на этой неделе я подарю вам отличные матчи», — сказал Монфис в интервью на корте.

Следующим соперником Монфиса в Стокгольме станет 181-я ракетка мира, 22-летний представитель Австрии Филип Мисолич.