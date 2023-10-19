Ник Кирьос официально выпал из рейтинга ATP

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос с этой недели официально не занимает никакой строчки в рейтинге ATP.

У Кирьоса, который практически полностью пропустил текущий сезон, сгорели все очки, заработанные в 2022 году, одном из самых успешных сезонов австралийца, Ник выпал из рейтинга.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом. С турниров американской серии он тоже снялся.

Сезон 2022 года стал для австралийца одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.