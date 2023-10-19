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Шевченко и Бублик не смогли пробиться в полуфинал Антверпена в парном разряде

Шевченко и Бублик не смогли пробиться в полуфинал Антверпена в парном разряде
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84-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко и 36-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик не смогли пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) в парном разряде.

В четвертьфинальном поединке Шевченко и Бублик со счётом 4:6, 3:6 проиграли посеянному под третьим номером дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Юго Нис (Франция). Встреча теннисистов продлилась 51 минуту. Шевченко и Бублик четыре раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Гласспула и Ниса два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что в одиночном разряде Антверпена Шевченко потерпел поражение во втором круге, Бублик же продолжает борьбу за титул.

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