Борис Беккер: созваниваюсь с мамой Руне по четыре раза в день

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, каких результатов ожидает от своего нового подопечного, 20-летнего датчанина Хольгера Руне.

«Было бы глупо сейчас заявлять, что Хольгер станет первой ракеткой мира или выиграет «Ролан Гаррос». Он один из лучших молодых игроков в мире. Он в одной компании с Алькарасом и Синнером, а в будущем – с Шелтоном и Кордой. Теперь вопрос: какая у него команда? У него есть я, есть тренер по повышению продуктивности. Это невероятно важно, потому что сейчас игроки тренируются совсем не так, как раньше.

Но главный человек в команде – это его мама Анеке. Без неё ничего не получится. Сейчас я разговариваю с ней по телефону по четыре раза в день, чтобы узнать, как дела у Хольгера. Мы должны собрать этот пазл, чтобы парень показывал максимум», — приводит слова Беккера Eurosport.