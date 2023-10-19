Фото: роскошная Гарбинье Мугуруса с женихом посетила светское мероприятие

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в социальных сетях роскошные фото с благотворительного мероприятия испанской версии гламурного журнала Elle, которое прошло в Мадриде.

В кадре Мугуруса в розовом платье позирует со своим бойфрендом Артуром Борхесом. В мае 2023 года возлюбленные объявили, что они обручены. Отметим, что Борхес является директором отдела индивидуального пошива бренда Tom Ford. Впервые Артур был замечен на матчах испанки на Итоговом турнире в 2021 году.

Напомним, в начале апреля Мугуруса объявила, что пропустит грунтовый и травяной сезоны. Теннисистка решила продлить времяпровождение с семьёй и друзьями и пока не собирается возвращаться на корт.