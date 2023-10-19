Иванишевич неоднозначно отреагировал на скандал вокруг его разбирательств с экс-супругой

Чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером Новака Джоковича, прокомментировал скандал вокруг своего решения подать иск в суд на экс-супругу Татьяну Драгович с требованием вернуть ему часть материальных средств и недвижимости.

Хорватские СМИ при этом подозревают, что государственные структуры открыто действуют в пользу титулованного игрока и тренера из-за его авторитета.

«Для начала… В тот момент, когда я осмелился потребовать деньги, которые зарабатывал до и во время брака и которые Т.Д. присвоила себе вопреки всем законам и контрактам, я стал семейным абьюзером и любимчиком суда.

Теперь, видимо, я жду судебного иска, в котором должно быть указано, что Т.Д., о которой идёт речь, выиграла Уимблдон и две олимпийские медали, и, возможно, ещё один турнир «Большого шлема», но суд ещё не подтвердил этого (ирония). По всем вопросам обращайтесь к моим адвокатам, которые долгое время занимались этим делом. С уважением, Горан», — написал Горан в своих социальных сетях.