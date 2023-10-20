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«Пара тузов». Тейлор Фритц с возлюбленной снялся в фотосессии для модного журнала

«Пара тузов». Тейлор Фритц с возлюбленной снялся в фотосессии для модного журнала
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц и его возлюбленная, блогер Морган Риддл приняли участие в стильной фотосессии для гламурного журнала C Magazine. Снимки подкрепляли статью о паре под названием «Тейлор Фритц и Морган Риддл – пара тузов».

В статье рассказывается о становлении пары и возникшей популярности в фэшн-индустрии.

Ранее Фритц не смог защитить свой прошлогодний титул на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Посеянный под первым номером Тейлор со счётом 6:0, 4:6, 6:7 (2:7) сенсационно проиграл 215-й ракетке мира, представителю Японии Синтаро Мочизуки (WC).

Далее 25-летний Фритц планирует выступить на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), который пройдёт с 23 по 29 октября.

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