Польский: Бублик знает о влиянии Федерации тенниса Казахстана на его жизнь и карьеру

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал, предлагали ли теннисисту Александру Бублику особые условия для участия в местном турнире Astana Open – 2023.

«Есть такое «джентльменское соглашение»: об этом никто не говорит, но все ребята понимают, что домашний турнир является ключевым, поэтому всегда участвуют. Причём участвуют и на турнирах серии 250, и в Кубке президента. Саша всё то время, пока играл челленджеры, выступал и в КП. Это не было чем-то новым. В этом плане мы друг друга поддерживаем: он знает о влиянии Федерации тенниса Казахстана на его жизнь, его карьеру. Он благодарен, так что даже вопрос о финансовых гарантиях не встаёт. Саша приезжает домой, играет перед своей публикой, что, соответственно, для нас тоже очень важно: свой игрок – главный хедлайнер», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.