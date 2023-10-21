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Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев узнали первых соперников на турнире ATP-500 в Вене

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября.

Возглавил посев соревнований в Вене чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В матче первого круга он сразится с 19-летним представителем Франции, 38-й ракеткой мира Артюром Фисом. Отметим, что именно Медведев являются действующим чемпионом Вены.

Второй номер посева получил четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. На старте соревнований он сразится с 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.

Интересные матчи первого круга турнира в Вене:

Андрей Рублёв (Россия, 3) – Алексей Попырин (Австралия)

Роман Сафиуллин (Россия) – Карен Хачанов (Россия, 8)

Аслан Карацев (Россия) – Борна Гойо (Хорватия, WC)

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Доминик Тим (Австрия, WC)

Григор Димитров (Болгария) – Лоренцо Музетти (Италия)

Фрэнсис Тиафо (США, 7) – Даниэль Эванс (Великобритания)

Александр Зверев (Германия, 5) – Себастьян Офнер (Австрия, WC).