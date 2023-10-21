Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев узнали первых соперников на турнире ATP-500 в Вене

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября.
Возглавил посев соревнований в Вене чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В матче первого круга он сразится с 19-летним представителем Франции, 38-й ракеткой мира Артюром Фисом. Отметим, что именно Медведев являются действующим чемпионом Вены.
Второй номер посева получил четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. На старте соревнований он сразится с 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.
Интересные матчи первого круга турнира в Вене:
Андрей Рублёв (Россия, 3) – Алексей Попырин (Австралия)
Роман Сафиуллин (Россия) – Карен Хачанов (Россия, 8)
Аслан Карацев (Россия) – Борна Гойо (Хорватия, WC)
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Доминик Тим (Австрия, WC)
Григор Димитров (Болгария) – Лоренцо Музетти (Италия)
Фрэнсис Тиафо (США, 7) – Даниэль Эванс (Великобритания)
Александр Зверев (Германия, 5) – Себастьян Офнер (Австрия, WC).