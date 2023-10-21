Аслан Карацев прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Токио

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинальном матче Карацев со счётом 6:3, 6:4 обыграл 215-ю ракетку мира, японца Синтаро Мочизуки (WC), который ранее сенсационно выбил из турнира 10-ю ракетку мира, американца Тейлора Фритца.

«Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать парня из Японии. Играть здесь при полном стадионе – это что-то особенное. Я старался сделать свой план на игру максимально простым, не обращать внимания на толпу. И мне это удалось. Я старался сделать всё, чтобы он не мог играть агрессивно. До этого я видел несколько матчей с его участием, поэтому знаю, о чём говорю. Он победил несколько невероятно сильных парней, выходил вперёд и играл агрессивно. Мой план на игру состоял в том, чтобы как можно дольше держать его на задней линии», — сказал Карацев в интервью на корте.