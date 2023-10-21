Артюр Фис поблагодарил отца после победы над Циципасом

19-летний французский теннисист Артюр Фис, вышедший в финал турнира в Антверпене после победы над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), поблагодарил своего отца сразу после матча.

«Я чувствую себя потрясающе. Это был тяжёлый матч. Спасибо ребятам. Спасибо толпе. Это было невероятно из-за вас. Спасибо моему отцу. Он прошёл со мной долгий-долгий путь. Эта победа для тебя. Я действительно горжусь тем, чего мы достигли, и это ещё не всё», — сказал Фис в интервью с корта.

Для французского теннисиста финал в Антверпене станет вторым в его карьере финалом ATP. Первый финал Фиса, состоявшийся 27 мая 2023 года в Лионе, завершился победой молодого спортсмена. В решающем матче бельгийского турнира, который состоится 22 октября, Артюр Фис сразится с Александром Бубликом (Казахстан).